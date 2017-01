Antoine Griezmann encore battu par Cristiano Ronaldo, son frère toujours fier

On prend les mêmes et on recommence. Alors qu'il figurait parmi les trois finalistes en lice pour décrocher le titre de meilleur joueur de 2016 décerné ce 9 janvier par la FIFA au cours d'une grande cérémonie organisée à Zurich, en Suisse, Antoine Griezmann n'a pas réalisé l'exploit de s'imposer face à Cristiano Ronaldo. Tout comme pour le Ballon d'or 2016, l'attaquant portugais de 31 ans – qui a officialisé avec sa nouvelle compagne Georgina Rodriguez – a été préféré au jeune attaquant français de 25 ans.

Antoine Griezmann avait pourtant sorti le look élégant des grands jours, costume noir, cravate assortie, chemise blanche et grosse montre dorée. En solo lors du photocall, Grizi a dégainé ce geste qu'il reproduit à chaque célébration de buts – et qu'il a volé à Drake dans son clip Hotline Bling.

Probablement déçu ne pas être reparti de Zurich avec un beau trophée, qui plus est remis des mains de la magnifique Eva Longoria (recrutée pour jouer les maîtresses de cérémonie par la FIFA), Antoine Griezmann a pu compter sur le soutien indéfectible de son petit frère Théo.

Absent de la cérémonie à cause de ses études, le jeune Griezmann de 20 ans a salué la performance de son grand frère, celle de figurer dans le top 3 des meilleurs joueurs de l'année selon la FIFA : "Dire que j'aurais dû être à la cérémonie , Merci les cours !", a-t-il tweeté. "C'est quand même dingue de faire partie des trois", a également posté Théo Griezmann durant la soirée.