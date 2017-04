Antoine Griezmann et Pharrell Williams unis pour sauver des vies

Amateur de belles voitures, Antoine Griezmann n'en est pour autant pas un fou du volant, encore moins depuis que sa fille Mia est née il y a tout juste un an. Régulièrement sollicité pour jouer les ambassadeurs déjantés, pour Puma et Gillette notamment, le célèbre footballeur français de 26 ans joue cette fois-ci la carte du sérieux pour la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Engagé dans la prévention routière, Antoine Griezmann soutient la cause internationale #3500Lives (pour 3500 morts par jour sur les routes du monde) et incite à la prudence au volant, surtout en cas de fatigue, un principe qu'il tente de respecter lui-même. "J'essaie vraiment de faire attention, d'autant plus que j'ai une petite fille désormais. Si ce message sauve des vies, il aura été utile. J'espère aussi qu'autour de moi, on suivra les conseils de cette campagne. Ma soeur et moi, nous sommes cool au volant. Notre frère Théo un peu moins parfois ! Il est encore jeune", témoigne-t-il auprès de L'Équipe.

Lui aussi papa d'un garçon de 7 ans, le pilote de formule 1 Felipe Massa connaît mieux que personne les dangers de la route. Le miraculé, victime d'un terrible accident survenu en juillet 2009 lors du Grand Prix de Hongrie, à Budapest, porte le message suivant : "Regardez avant de traverser." Le champion automobile se promet de l'enseigner à son petit Felipinho. "Je suis aujourd'hui père de famille et mon fils grandit ; il va bientôt aller à l'école et, comme tous les parents, la première chose que je lui dirai, ce sera : 'Tu regardes bien des deux côtés avant de traverser, sois prudent.' Donc, ce projet me parle", confie le pilote à L'Équipe.

Si les sportifs de renommée internationale sont nombreux à se mobiliser, à l'instar du joueur de tennis Rafael Nadal, des pilotes de formule 1 Fernando Alonso et Nico Rosberg (retraité depuis peu), une star de la chanson se joint à eux. Il s'agit de Pharrell Williams. Le chanteur américain de 44 ans qui a récemment accueilli des triplés avec sa femme Helen appelle a délaisser son téléphone au volant. "N'envoyez pas de sms en conduisant", enjoint-il dans la campagne #3500Lives.

