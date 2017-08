Antoine Griezmann fête son frère Theo : Photo d'enfance touchante... et quiproquo

Ce mercredi 30 août 2017, Théo Griezmann fête son 21e anniversaire. "21 ans, c'est trop", remarquait le créateur précoce de la marque The GZ Brand sur Twitter peu après minuit. Mais ce qui est trop, pour son grand frère Antoine Griezmann, c'est le nombre d'anniversaires qu'ils n'ont pu passer ensemble.

"Ton dernier anniversaire ensemble ! Treize ans que je ne vis plus ce moment avec toi. Joyeux anniversaire mon frère", a écrit – avec un gros coeur rouge – l'attaquant de l'Atletico Madrid et de l'équipe de France en légende d'une photo d'enfance extraite des albums de famille. L'image montre les deux frangins, vêtus du même T-Shirt à manches longues, en plein déballage de cadeaux. Antoine avait alors 13 ans, et Théo, jeu de Playstation entre les mains, fêtait son 8e anniversaire.

Peu de temps après, Antoine Griezmann quittait déjà le cocon familial, happé par le destin de la plupart des apprentis sportifs de haut niveau : en 2005, l'adolescent de 14 ans, auquel on n'accorde que peu de chances de percer en raison de son physique frêle, rejoint le club de la Real Sociedad pour y faire sa formation de footballeur. Un départ, synonyme de séparation avec sa famille, qui aura payé puisqu'il a pu réaliser son rêve et parvenir, aujourd'hui âgé de 26 ans, au plus haut niveau.