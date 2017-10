Antoine Griezmann : Invité surprise de "Génération Enfoirés"

Depuis l'Euro 2016, Antoine Griezmann est l'un des chouchous des Français. Pour preuve, l'attaquant de l'Atlético Madrid a été convié à rejoindre la troupe des Enfoirés pour le tout nouvel album intitulé Génération Enfoirés, attendu le 1er décembre.

Selon Le Parisien (édition du 2 octobre), le Mâconnais de 26 ans donnera de la voix sur le premier extrait du disque, une reprise chorale de la mythique Chanson des Restos de Jean-Jacques Goldman, par la nouvelle génération. Le single est attendu le 3 novembre. Cet album collégial verra de jeunes artistes reprendre quelques-uns des singles les plus emblématiques de l'histoire des Enfoirés. Outre Antoine Griezmann, sont attendus Lisandro Cuxi, vainqueur de The Voice 6, Jane constance, Carla, Lou, Manuella Diaz, Evan et Marco, tous issus de The Voice Kids, mais aussi Les New Poppies et Lenni Kim... Selon Le Parisien, nous pourrons les entendre sur Encore un autre hiver, Un jour de plus au paradis ou encore La Chanson du bénévole. Les recettes de l'album seront évidemment reversées à l'association des Restos du coeur.

Génération Enfoirés pourrait être un super titre pour le prochain spectacle de la troupe. Comme l'indique Le Parisien, on ne sait pas encore si Antoine Griezmann (jeune papa de la petit Mia) pourra se joindre aux habitués et monter sur scène. Depuis quelques années déjà, il n'est pas rare que le cercle des Enfoirés s'ouvre à des personnalités du sport. Dernièrement c'est le rugbyman Sébastien Chabal, présent ces deux dernières éditions et en 2009, qui s'est imposé petit à petit au sein de la troupe. Mais depuis 1986, des athlètes comme Zinedine Zidane, Lilian Thuram, le nageur Yannick Agnel et même Zlatan Ibrahimovic ont joué le jeu pour les Restos du coeur. L'année dernière, se sont Amir et le spationaute Thomas Pesquet qui ont rejoint la troupe pour le spectacle Mission Enfoirés.

Le nouveau spectacle, imaginé collectivement depuis le souhait de Jean-Jacques Goldman de prendre du recul, sera donné sept fois du 16 au 24 janvier 2018 au Zénith de Strasbourg avant sa diffusion sur TF1 et la mise en vente de l'album et du DVD au profit des Restos du coeur.