Antoine Griezmann: "Je tiens fort à toi", ses tendres mots à l'un de ses proches

Il est aujourd'hui le footballeur préféré des Français, le parcours d'Antoine Griezmann a pourtant été semé d'embûches. Recalé à de nombreuses reprises à cause de sa taille inférieure à la moyenne lorsqu'il était plus jeune, l'attaquant de 26 ans a pu compter sur le soutien de ses parents pour réaliser son rêve. Alain et Isabelle ont accepté que leur fils quitte précocement le nid familial pour s'entraîner loin d'eux. Une détermination et des sacrifices qui ont fini par porter leurs fruits.

Personnalité très discrète et très pudique, Antoine Griezmann n'est pas du genre à s'épancher sur ceux qu'il aime. Le footballeur se met pourtant bien à nu dans une vidéo réalisée pour la marque Gillette, dont il est l'ambassadeur. La séquence a été réalisée à l'occasion de la célébration de la fête des Pères qui aura lieu le 18 juin prochain.

C'est ainsi avec un peu d'avance que Grizi adresse des mots touchants à son papa et mentor, Alain. "Je te souhaite une bonne fête des Pères. Tu es et tu as été très important pour moi. Tes conseils m'ont servi et me servent encore. Je tiens fort à toi et je te fais de gros bisous", exprime-t-il avec sincérité devant la caméra.