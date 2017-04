Antoine Griezmann marque le coup pour le premier anniversaire de sa fille

Le 8 avril n'est plus une journée comme les autres pour Antoine Griezmann. C'est à cette date que l'attaquant chouchou des Français de 26 ans est devenu papa pour la toute première fois, il y a tout juste un an. Si le jeune footballeur n'a dévoilé que de très rares photos de sa petite Mia au cours de cette année écoulée, il ne pouvait pas ne pas en partager une nouvelle pour son premier anniversaire. C'est ce qu'Antoine Griezmann a ainsi fait le week-end dernier.

Comme d'habitude, Grizi a bien pris soin de ne pas dévoiler le visage de celle qu'il appelle sa "princesse". Mia apparaît allongée dans son lit, en pyjama en train de prendre un biberon, un maillot de l'Atlético Madrid (le club espagnol où il évolue) enroulé autour de la main gauche. "1 an déjà, 1 an de pur bonheur #Mía Joyeux anniversaire ma princesse", a-t-il légendé la tendre photo. Sa charmante et très discrète compagne Erika Choprena ne se montre pas une fois encore. La belle Espagnole n'a fait qu'une exception à Noël dernier, pour une unique photo de famille devant le sapin.