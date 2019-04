Antoine Griezmann papa : première photo de ses deux enfants nés le même jour

Lorsqu'il joue sous les couleurs de l'Atlético Madrid et celles de l'équipe de France, Antoine Griezmann porte le numéro 7. Son chiffre porte-bonheur est pourtant incontestablement le 8.

Trois ans jour pour jour après la naissance de sa fille Mia, le célèbre attaquant française de 28 ans a accueilli son deuxième enfant, un garçon que le champion du monde et son épouse Erika Choperena (devenue Griezmann après leur mariage célébré à Tolède en juin 2017) ont choisi de baptiser Amaro. Tandis qu'Antoine Griezmann avait annoncé l'heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux, quelques heures après sa naissance le 8 avril 2019, Erika n'en avait rien fait.

Le 15 avril, la jeune maman s'est emparée de sa page Instagram pour publier une adorable photo sur laquelle apparaissent ses deux enfants. Mia, au premier plan avec sa magnifique chevelure blonde, Amaro en arrière-plan, la main tenue par sa grande soeur. Le nouveau-né est photographié dans un body blanc, seules ses jambes et son buste sont dévoilés. A cette photo s'ajoute une longue légende qui confirme notamment que Mia et Amaro sont bien nés le même jour, le 8 avril. "Tu es dans ce monde depuis une semaine et nous t'aimons déjà comme des fous", s'épanche Erika Choperena.