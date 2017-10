Antoine Griezmann : Sa femme Erika change radicalement de tête !

Le 1er octobre dernier, Antoine Griezmann participait à la 96e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe organisée à Chantilly, prestigieuse course hippique remportée cette année par la pouliche anglaise Enable montée par le jockey italien Lanfranco Dettori. Si le célèbre international français qui brille en ce début de saison à l'Atlético Madrid a pris la pose seul devant les photographes, il n'a en réalité pas voyagé seul jusqu'à Paris.

De plus en plus active sur Instagram, Erika Choperena, devenue officiellement Erika Griezmann le 15 juin dernier lors d'une cérémonie romantique à Tolède (au sud de Madrid), a multiplié les posts sur sa story éphémère. C'est ainsi que la jeune Espagnole de 26 ans passionnée de mode a révélé avoir changé de couleur de cheveux. Bye bye le châtain très classique qu'elle arborait il y a quelques jours encore lorsqu'elle est allée admirer les prouesses de son mari sur la pelouse toujours neuve du stade Wanda Metropolitano, en compagnie de leur adorable fille de 1 an et demi, Mia. Erika Griezmann est passée au blond platine. "Cambio de look", a-t-elle annoncé le 29 septembre dernier, avant de révéler lors du week-end qui a suivi qu'elle accompagnait l'attaquant de 26 ans à Paris. Sans aucun doute pour profiter de la Fashion Week qui touche à présent à sa fin.

Les jeunes époux, ultradiscrets, ne se sont pas officiellement affichés ensemble. Leur photo de couple a été publiée par Erika, alors qu'elle était en voiture avec Antoine Griezmann. Aucune trace en revanche de leur petite Mia, sans aucun doute restée à Madrid pendant que ses parents s'offraient un week-end en amoureux.