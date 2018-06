Antoine Griezmann : Sa fille Mia, supportrice la plus craquante

Être séparé de sa femme, Antoine Griezmann en a l'habitude. Une vérité que sa femme Erika Choperena (devenue Griezmann après leur mariage célébré à Tolède en juin 2017) n'a pas éludée le 17 juin 2018 à l'occasion de la fête des Pères. Faisant parler leur adorable petite fille de 2 ans, Mia, la jeune maman avait rédigé une publication en français et en espagnol : "Pour ce papa qui rend tout facile. Pour celui qui rate les anniversaires, les rois mages, la fête des Pères comme aujourd'hui et certaines de mes nuits blanches mais qui malgré tout n'est jamais absent en moi. J'espère que tu m'apprendras tes valeurs qui sont de ne jamais baisser les bras et de marcher la tête haute. Je t'aime de tout mon coeur papa." Malgré la séparation, l'émotion était bien là.