Antoine Griezmann : Sa première rencontre avec sa femme, à 17 ans

"Après la couverture d'un grand acteur comme Belmondo, c'est au tour de Grizi", déclare Antoine Griezmann dans une vidéo publiée par GQ France sur les réseaux sociaux. Le footballeur de 27 ans figure en couverture du numéro de mai-juin du magazine. Griezmann s'est prêté à l'exercice de l'interview. Il y raconte notamment sa première rencontre avec son épouse Erika Choperena. Antoine, qui avait alors 17 ans, était en stage de pré-saison avec son premier club professionnel, la Real Sociedad : "On était logés dans une résidence avec une cantine, que l'on partageait avec les étudiants d'une université contiguë. Je l'ai vue passer avec un plateau." "J'ai demandé autour de moi si quelqu'un la connaissait. On m'a alors expliqué qu'elle apprenait la psychologie pour enfant", poursuit l'attaquant de l'Atletico de Madrid et de l'équipe de France. Antoine et Erika sont aujourd'hui mariés et parents d'une petite fille, Mía, âgée de 2 ans.

Dans cette cover story, GQ France révèle que la soeur d'Antoine Griezmann, Maud (témoin de l'attaque terroriste au Bataclan le 13 novembre 2015), est l'attachée de presse du joueur. Cette semaine, l'ambassadeur de Puma, Gillette et Head & Shoulders, récemment accusé d'acte raciste pour s'être entièrement maquillé en noir à une soirée déguisée ("Griezmann n'y a rien compris. Puis il s'est excusé", écrit GQ France à ce sujet) et ses partenaires de l'Atletico de Madrid affrontent Arsenal en demi-finale de l'Europa League.

