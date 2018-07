Antoine Griezmann : Ses folies capillaires !

Si on le connaît très sage, Antoine Griezmann sait aussi se laisser aller à certaines folies. L'attaquant de l'équipe de France, qui est sur le point de jouer la finale de la Coupe du monde face à la Croatie avec le reste des joueurs des Bleus, fait régulièrement parler de lui pour ses coiffures parfois déjantées.

Long, court, rasé, blond peroxydé, mèches bleues.... Le mari d'Erika Choperena n'a pas peur du changement. Révélé au grand public en 2014, Grizou s'affiche avec une crête blond platine. Plus tard il se laisse pousser les cheveux et ose même le serre-tête. Une autre fois, il tente la mèche sur le côté... Le footballeur a longtemps cherché le style qui lui correspondait le mieux et pour ça, il ne s'est rien interdit.

Mais depuis le début du Mondial en Russie, Antoine Griezmann arbore une coiffure moins excentrique, les cheveux coupés très court. Un style qui lui va mieux et qui apparaît comme un signe de maturité pour ce jeune papa de 27 ans.

Et vous quelle coupe préférez-vous ?