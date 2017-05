Antoine Griezmann: Son mariage avec Erika, leur fille Mia... Nouvelles confidences

Sur Europe 1 comme sur TMC, le chouchou du public français, qui a fini sur le podium du Ballon d'or, a également évoqué sa vie hors des terrains. Papa d'une petite Mia qui a eu 1 an le 8 avril, il a trouvé là un sujet di discussion idéal avec Nikos Aliagas, père d'Agathe (4 ans) et d'Andreas (né en octobre dernier).

"Le plus beau jour de ma vie", se remémore-t-il en repensant à la naissance de sa fille, mais aussi l'angoisse qui l'a précédée, Erika devant subir une césarienne : "J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. On m'a laissé passer avec elle, et je regardais tous les moniteurs, je scrutais pour voir si tout allait bien", se souvient-il. Et de poursuivre, une fois l'accouchement terminé : "Pendant que l'on attendait Erika, j'étais seul avec la petite et je lui disais des petits mots. C'était un très beau moment."

Yann Barthès, quant à lui, arrive à faire chanter à Antoine Griezmann l'hymne de l'Atletico, qu'il chante à Mia le soir pour l'endormir. Une séquence qui donne le sourire à redécouvrir en début d'émission.

Ce mardi 23 mai, le site lepoint.fr aussi y est allé de son interview d'Antoine Griezmann, l'occasion d'aborder le mariage annoncé du footballeur de 26 ans et de la belle Espagnole qui fait battre son coeur depuis 2011 : "Je ne peux pas dire la date. Je n'ai pas envie qu'il y ait du monde à la porte, a-t-il résisté, alors que le magazine Gala avançait la date du 27 mai. J'aurai plus de pression [que pour une compétition]. C'est comme pour la naissance de ma fille Mia. Le foot, je connais, c'est ce que je fais depuis que je suis tout petit. La naissance ou un mariage, je ne contrôle pas. Je ne sais pas le monde qu'il y aura, quand Erika va arriver avec la robe, comment je vais essayer de ne pas verser de larmes... Ça va être compliqué."

Un entretien au cours duquel est également évoquée la sécurité des joueurs et de leurs proches. "Il faut faire attention. À Madrid, j'ai une résidence très sécurisée. Je sais que ma femme et ma fille sont en sûreté, que je peux partir pendant trois jours à Moscou pour un match et qu'il ne se passera rien", souligne Antoine Griezmann, qui réaffirme qu'on ne "verr[a] pas de photo du visage de [sa] fille" sur les réseaux sociaux.