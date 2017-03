Antoine Griezmann surnomme sa compagne "petite grosse" en plein match !

Si Antoine Griezmann n'apparaît qu'en de rares occasions avec Erika, il l'évoque assez aisément en interview. En décembre dernier par exemple, il révélait la surnommer sa "patronne" ou sa "chef". Quelques semaines plus tôt, celui qui est devenu le chouchou des Français après l'Euro 2016 évoquait sa jalousie : "Erika n'était pas jalouse au début. C'était assez compliqué car c'est venu d'un coup et elle n'y était pas préparée. Mais elle sait qu'elle est la seule et l'unique avec notre princesse."

Cette nouvelle preuve d'amour en plein match devrait rassurer encore un peu plus la jolie brune.

Olivia Maunoury