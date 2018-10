Antoni Porowski (Queer Eye) célibataire : Il a rompu avec son petit ami

La vie amoureuse des célébrités passionne leurs millions de fans ! Ceux de Queer Eye sont tristes d'apprendre la rupture de la star de l'émission. Antoni Porowski et son petit ami Joey Krietemeyer se sont discrètement séparés...

Le scoop est signé Us Weekly ! Citant une source non identifiée, le site américain révèle qu'Antoni Porowski et son compagnon Joey Krietemeyer ont mis fin à leur relation au mois d'août. "C'était très amical. Ils sont toujours amis. C'était une rupture propre", précise l'insider d'Us Weekly. La cause de cette séparation reste inconnue.

Antoni Porowski fait sensation dans l'émission Queer Eye, disponible sur Netflix et récemment honorée par un Creative Emmy Award. Son ex-amoureux est photographe et directeur des services créatifs de 1stdibs, un site de vente en ligne de mobilier et d'articles haut de gamme et de luxe.

Antoni et Joey étaient en couple depuis 2011. Le couple vivait déjà ensemble quand Antoni a fait son coming out par e-mail à son père.