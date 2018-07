Antonin et Manue (La Villa) : Comment va leur relation depuis la fin du tournage

Il y a un an, leur couple battait de l'aile. Et pour le sauver, Manue et Antonin ont participé à La Villa des coeurs brisés 3 (TFX) afin de rencontrer la love coach Lucie Mariotti. S'ils ont fait face à de nombreux coups durs, les anciens candidats de W9 (Les Marseillais) sont ressortis plus forts de cette aventure.

Et depuis, tout va pour le mieux comme nous l'a confié Antonin : "La Villa des coeurs brisés 3 nous a ressoudés, nous a permis d'avancer et de trouver de nouvelles bases dans notre couple. On doit énormément à cette émission."

S'ils n'ont pas ressenti le besoin de faire appel à Lucie en dehors du tournage, Manue a assuré qu'elle restait très disponible pour les candidats : "On n'a pas fait appel à elle parce qu'on n'en a pas ressenti le besoin. Mais c'est vrai qu'on s'écrit de temps en temps. Elle est très disponible et nous dit que, si ça ne va pas, on peut lui écrire et qu'elle répondra toujours." Les tourtereaux étaient donc heureux de la retrouver dans La Villa, la bataille des couples. "On était très confiant concernant notre couple", a conclu Antonin.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.