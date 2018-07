Antonin et Manue (La Villa) : Les coulisses de leur réconciliation avec Vivian !

Il y a un peu plus d'un an, Manue et Antonin participaient à La Villa des coeurs brisés 3 dans le but de sauver leur couple. Ils ont alors retrouvé leur grand ami Vivian, qui avait bien du mal à tourner la page Nathalie. Mais, au cours du tournage, ce dernier s'est mis en couple avec Beverly.

Leur relation était toutefois en dents de scie, Antonin s'est donc permis de dire à Beverly que Vivian ne l'aimait pas. Une déclaration qui a fortement agacé le principal intéressé. Il s'en est donc pris à son ami, ainsi qu'à sa compagne Manue qui a tenté de défendre sa moitié.

S'ils avaient assuré qu'ils ne se reparleraient plus, les trois candidats ont finalement enterré la hache de guerre une fois le tournage terminé. "Avec Vivian, effectivement, il y a eu une grosse dispute, mais c'était il y a plus d'un an maintenant. Après ça, je pense qu'on avait une amitié tellement forte qu'on a réussi à passer outre. Les circonstances de tournage font qu'on a souvent les nerfs un peu à vif, que les émotions sont décuplées. Donc, en rentrant, on a su prendre le recul nécessaire. On est toujours très amis, on ne reparle même plus de cette histoire", nous a confié Manue.

Antonin-Manue et Beverly-Manue se sont donc promis de se soutenir quoi qu'il arrive lors du tournage de La Villa, la bataille des couples : "C'est donc inévitable qu'on se jure de ne jamais voter l'un contre l'autre car c'est comme un membre de notre famille." Pour rappel, huit couples se sont affrontés lors d'épreuves physiques et mentales dans l'espoir de remporter 50 000 euros.

