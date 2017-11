Antonio Banderas effondré : Mort de sa mère Ana, sa fille Stella le soutient

Antonio Banderas est en deuil. L'acteur et sex-symbol espagnol a perdu sa mère, samedi 4 novembre. Ana Bandera Gallego, 84 ans, est morte tôt dans la matinée de samedi à l'hôpital El Ángel de Malaga, entourée de ses proches et notamment de ses deux enfants, Antonio (de son vrai prénom José) et son frère Francesco Javier.

La mort dans l'âme, la star de Desperado et de La Piel Que Habito a ensuite annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux, partageant sa douleur avec ses fans du monde entier. "A six heures ce matin, notre mère Ana Bandera Gallego nous a quittés pour toujours. Elle part avec non seulement l'amour de sa mère, mais aussi celui de ses amis qui se souviendront toujours d'elle. Que Dieu lui réserve la place qu'elle mérite", écrit ainsi l'acteur de 57 ans sur Instagram.