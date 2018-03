Antonio Banderas s'affiche chauve aux côtés de sa fille et de sa chérie

Profitant de son Espagne natale lorsqu'il n'est pas pris par un tournage, Antonio Banderas a multiplié les sorties médiatiques. On a ainsi pu le voir en compagnie de sa chérie Nicole Kimpel ainsi que de sa fille, la charmante Stella. L'acteur de 57 ans affiche désormais un crâne rasé très luisant.

Samedi 24 mars, c'est du côté de Malaga que l'on pouvait le voir. Antonio Banderas a été repéré en promenade dans les rues de la ville avec sa fille adorée, fruit de son idylle terminée avec Melanie Griffith. La demoiselle fait de temps à autre l'aller et retour entre l'Espagne et la Californie. Lors de la mort de la maman de l'acteur, elle était bien évidemment venue le soutenir. Au cours de la journée, on a aussi pu voir le duo, rejoint par Nicole Kimpel, lors a cérémonie religieuse The Lighting of Candles of Our Girl of San Juan. Le soir venu, c'est au photocall du dîner caritatif pour la fondation Lagrimas y Favores que la troupe a pris la pose et qu'Antonio Banderas a posé, chauve, devant les objectifs.

Antonio Banderas s'est rasé le crâne et une partie des sourcils pour les besoins de la série Genius, dans laquelle il campe le célèbre peintre Pablo Picasso.

Thomas Montet