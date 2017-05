Antonio Cromartie : Bientôt un 14e enfant, Terricka est retombée enceinte !

Terricka avait pourtant promis qu'on ne l'y reprendrait plus, quitte à se faire ligaturer les trompes, mais son mari Antonio Cromartie, star de la NFL, est tout simplement inarrêtable : il l'a encore mise enceinte !

Tout juste un an après la naissance de jumeaux conçus alors même que leur père avait subi une vasectomie, le couple se prépare à accueillir un sixième enfant. Ce sera le... quatorzième du joueur de football américain âgé de 33 ans, qui a par ailleurs engendré huit autres bambins au cours de diverses relations.

On peut reconnaître à la maman, mariée à Cromartie depuis 2009, un certain sens de l'humour et une vraie passion pour le sport de son époux : "Au sein de la prometteuse Cromartie Draft 2017, avec le 6e choix. Les Cromartie drafteront-ils un garçon ou une fille ? J6 en approche", a-t-elle écrit sur Instagram en légende d'une photo de son ventre déjà bien rond et peinturluré aux couleurs des deux équipes de la famille, les garçons et les filles. Antonio Cromartie et Terricka sont déjà les parents d'une grande fille, de Jurzie (7 ans), Jagger (5 ans) et des jumeaux Jynx et J'adore (1 an), qui ont tous déjà un compte Instagram.

Oui, leurs parents aiment les prénoms très originaux, à condition qu'ils commencent par un J, et Terricka a d'ailleurs invité ses abonnés, via un hashtag, à faire des suggestions. Trois filles, deux garçons : les boys égaliseront-ils, dans trois mois ?

Depuis, dans une publication ultérieure, Terricka a assumé avec assurance cette nouvelle grossesse, en réponse de toute évidence à des critiques qu'elle a reçues.