Apolline de Malherbe (BFMTV) enceinte : "Je me repose quelques semaines..."

Apolline de Malherbe attend pour très bientôt un heureux événement. Dans ce contexte, la journaliste de 36 ans, qui officie avec brio sur BFMTV dans BFM Politique, a décidé de se retirer de l'antenne quelque temps...

C'est sur son compte Twitter personnel que la jeune femme, suivie par plus de 240 000 internautes, a annoncé la nouvelle à ses abonnés : "Je me repose quelques semaines pour accueillir un enfant. En attendant, c'est le formidable Jean-Baptiste Boursier qui présentera BFM Politique. Bienvenue !"

Naturellement, les followers de la future maman ont profité de l'occasion pour la féliciter. "Bon repos chère Apolline et bon courage à votre remplaçant !", "Félicitations ! Bon repos et revenez-nous vite !", "Jolie nouvelle ! Une belle et heureuse année à vous !", "Je vous souhaite le meilleur, à vous et à votre bébé", pouvait-on lire dans les réactions à cette annonce.

Apolline de Malherbe est déjà la maman de deux petits garçons de 6 et 9 ans, fruits de ses amours avec son mari, dont elle est séparée. L'identité du papa de ce futur bébé demeure pour l'heure un mystère...