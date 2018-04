Apolline de Malherbe enceinte de son 4e enfant ? La journaliste sème le doute

Apolline de Malherbe a-t-elle évoqué sa propre grossesse dans Quotidien ce 24 avril 2018 ?

Invitée à commenter le traitement de l'information autour de la naissance du troisième Royal Baby depuis ce 23 avril, la journaliste de 37 ans qui sévit sur BFMTV a vu Yann Barthès interrompre brièvement leur discussion pour lui montrer plus ou moins subtilement son ventre à elle. "Justement, je peux vous couper ?", a-t-il lancé tout en faisant des gestes sans équivoque. Ce à quoi Apolline de Malherbe a répondu avec le sourire : "En tout cas, j'aime bien les enfants !" "Félicitations, félicitations !", lui a aussitôt rétorqué le populaire animateur de TMC sous les applaudissements du public. La principale intéressée a tout de même pris le soin de ne rien confirmer.

Plus généralement, et pour revenir sur le Royal baby de Kate Middleton et du prince William mais également sur le futur mariage du prince Harry avec Meghan Markle, Apolline de Malherbe a assuré : "Je me suis mise à bien aimer ces sujets-là, je trouve ça sympa, parce qu'il y en a marre des mauvaises nouvelles... Là, c'est moi qui présenterai l'émission spéciale pour le mariage du Prince Harry sur BFMTV. Vous voyez, ça m'amuse quand même plutôt !" Et la talentueuse journaliste de poursuivre : "Après, là, j'ai été un peu découragée par Kate il faut quand même le dire parce qu'elle file des complexes absolument à toutes les femmes, elle sort au bout de huit heures..."

Pour rappel, Apolline de Malherbe est déjà l'heureuse maman de deux garçons nés en 2007 et 2010 et d'une petite fille, Hannah, née en mars 2017.

