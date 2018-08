Aretha Franklin : Une fortune à 80 millions de dollars et zéro testament...

Aretha Franklin est morte sans avoir rédigé de testament. Ultime preuve que la reine de la soul ne s'attendait certainement pas à perdre sa courageuse bataille contre le cancer, le site TMZ révèle ce mardi 21 août 2018 qu'elle n'a effectivement pas pris ses dispositions pour organiser son héritage. Au total, sa fortune serait tout de même estimée à 80 millions de dollars selon People.

L'interprète des tubes Respect et I Say A Little Prayer est décédée le 16 août à l'âge de 76 ans à son domicile de Détroit, entourée de sa famille et de ses proches. Elle laisse derrière elle quatre fils : Clarence (63 ans) et Edward (61 ans), dont les pères étaient ses amours de jeunesse, mais aussi aussi Ted Jr. (54 ans), né de son premier mariage avec Ted White, et Kecalf (48 ans), issu de sa relation avec Ken Cunningham. Comme le veut la loi du Michigan, en l'absence d'un testament, ce sont donc ses quatre enfants qui se partageront à parts égales sa fortune.

Les funérailles d'Aretha Franklin seront organisées dans l'intimité le 31 août prochain à l'église Greater Grace Temple à Détroit. Avant cela, la famille a d'ores et déjà annoncé qu'un hommage public sera célébré les 28 et 29 août afin que les fans puissent dire adieu à leur idole. Le cercueil ouvert de l'icône de la soul sera exposé au musée Charles H. Wright Museum of African American History.