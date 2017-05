Ariana Grande : Après l'attentat, sa mère Joan délivre un message poignant

Après la fille, c'est au tour de la maman héroïque de s'exprimer. Plus d'une semaine après l'attaque terroriste qui a causé la mort de 22 personnes et fait plus de 75 blessés à la fin du concert de la chanteuse Ariana Grande à Manchester, la mère de la sublime brune a décidé de délivrer un message à coeur ouvert.

Il y a quelques jours, la chanteuse en couple avec le rappeur Mac Miller a posté sur son compte Twitter un long message dans lequel elle annonçait notamment qu'elle reviendrait prochainement à Manchester pour y donner un concert de charité en hommage aux victimes de l'attentat de lundi 22 mai 2017. Sa mère Joan Grande a décidé de la soutenir, comme elle l'explique dans un texte poignant et émouvant posté sur Twitter. Elle présente ses condoléances aux proches des victimes dans ce message destiné aux fans de sa fille mais également à toutes les personnes touchées de près ou de loin par l'attaque de Manchester : "Mon coeur s'adresse à toutes les victimes. Celles qui ont perdu la vie, celles qui ont été blessées, celles qui se sont rétablies depuis, et tous les survivants de cette nuit, ainsi que les familles et les amis dont le chagrin ne connaît aucune limite."

"La semaine dernière, j'ai énormément réfléchi et prié. Je me joins à ma fille pour étendre mon aide et mes services à tous ceux qui ont été affectés par l'acte de terreur diabolique qui s'est produit à Manchester ! Je suis avec vous tous face au mal et nous nous soutiendrons tous les uns les autres pour ne jamais se laisser gouverner nos vies ! Merci à tous ceux qui ont aidés d'une manière ou d'une autre à Manchester. Je remercie sans cesse ceux qui étaient et qui sont en service pour protéger nos libertés chaque jour partout dans le monde !"