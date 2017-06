Ariana Grande : Auprès des victimes à Manchester avant de remonter sur scène

Après quelques jours passés auprès des siens en Floride, traumatisée par l'attentat qui s'était produit à la fin de son concert donné à Manchester le 22 mai 2017, Ariana Grande est revenue sur place afin de rendre visite à ses fans blessés et de préparer son grand retour sur scène...

Bien que "brisée" par l'attentat qui a coûté la vie à 22 personnes et en a blessé des dizaines d'autres, Ariana Grande a choisi d'aller de l'avant et de se démener pour les victimes. Ainsi, la jeune chanteuse américaine - accompagnée de son manager Scooter Braun - est allée, vendredi 2 juin, à la rencontre de plusieurs fans encore hospitalisés au Royal Manchester Children's Hospital, pour leur apporter un peu de réconfort. Sur Instagram, la star a partagé une seule photo de cette visite, ne souhaitant sans doute pas trop se mettre en avant, avec juste un petit coeur en commentaire. Toutefois, des enfants et des parents ont eux aussi partagé des photos de la venue de l'interprète de Into you. Un père de famille, dont la petite fille a été blessée, a salué le geste de la star. "Ce qu'a fait Ariana ce soir était plein d'humilité et incroyable... Lily avait l'air sur un petit nuage", a-t-il dit à People.

Ariana Grande, qui avait brièvement suspendu sa tournée Dangerous Woman Tour, remontera dimanche 4 juin sur la scène du Old Trafford Cricket Ground, un immense stade pouvant accueillir 50 000 spectateurs. La chanteuse y organise le concert caritatif, sold out, intitulé Ariana Grande & Friends : One Love Manchester, qui sera retransmis en direct sur la BBC et, en France, sur TMC. Des stars comme Miley Cyrus, Justin Bieber ou Katy Perry sont attendues à ses côtés.