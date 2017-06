Ariana Grande de retour à Manchester après l'attentat : Les 1res images !

Pleurer puis se relever. C'est le message qu'Ariana Grande, évidemment bouleversée par le drame survenu le soir de son concert à la Manchester Arena – un terroriste s'est fait sauter dans le hall de la salle, tuant 22 personnes dont des enfants – a souhaité véhiculer. Le 2 juin, la jeune star américaine a débarqué à Manchester, dix jours après le drame.

De retour en Angleterre, Ariana Grande a atterri par jet privé du côté de l'aéroport de Londres Stansted, avant de rallier Manchester et son Old Trafford Cricket Ground, un immense stade pouvant accueillir quelque 50 000 spectateurs. Dimanche 4 juin, elle y donnera un concert intitulé Ariana Grande & Friends: One Love Manchester, qui sera retransmis en direct sur la BBC. "La musique doit nous guérir, nous rassembler, nous rendre heureux", a déclaré Ariana Grande dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Sur scène, l'interprète de Dangerous Woman ne sera pas seule. Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Take That et Niall Horan ont été les premiers à répondre présents, avant d'être imités par Robbie Williams, Little Mix et les Black Eyed Peas. Hélas, derrière l'aspect caritatif et ces bénéfices qui seront reversés au fonds mis en place pour aider les proches des victimes de cette attaque, une ombre au tableau demeure. En effet, les places gratuites réservées aux spectateurs de la Manchester Arena ont fait l'objet d'une fraude. Selon TMZ, rapportant des chiffres de Ticketmaster, environ 9000 des 14200 places gratuits réservées aux personnes ayant assisté au concert ont été réclamées. Mais la plateforme de billetterie dit aussi avoir refusé plus de 10 000 demandes émanant de petits malins qui ont essayé de faire croire qu'ils étaient au concert de Manchester le 22 mai...

Néanmoins, le show caritatif de la jeune star de 23 ans affichera complet. Les places se sont vendues en l'espace de six minutes.