Ariana Grande : Déjà fiancée à son chéri Pete Davidson !

Ariana Grande et Pete Davidson passent (déjà) la vitesse supérieure ! Comme le rapporte la presse américaine, la chanteuse et le comédien, tous deux âgés de 24 ans, se sont fiancés. Après l'annonce faite par les médias, pas confirmée par les principaux intéressés, la jeune femme a posté deux tweets...

C'est une bague qui est venue mettre le feu aux poudres. Ariana Grande était invitée de BigBoyTV et, à son doigt, on a pu voir un énorme diamant ! Très vite, la presse outre-Atlantique a fait part de ses fiançailles avec le comédien du Saturday Night Live. "Ils vont parfaitement ensemble. Ils ne vont pas non plus se précipiter pour se marier. Leurs amis sont toutefois très enthousiastes et les soutiennent. Ils se font rire mutuellement. Leurs mamans se sont rencontrées. Ils parlent ouvertement de leur relation sur les réseaux sociaux [ils ont posé pour une photo façon Harry Potter, ndlr] et sont très amoureux", a déclaré une source à Us Weekly. Pour prouver son amour à Ariana, Pete Davidson lui a même dédié deux tatouages !