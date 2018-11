Ariana Grande : Elle pense à Mac Miller et ferme la porte à Pete Davidson

Ariana Grande a une relation spéciale avec ses ex. Elle leur a consacré son nouveau single intitulé "thank u, next" et fait allusion à deux d'entre eux sur les réseaux sociaux. Attristée par la mort de Mac Miller, elle claque définitivement la porte à Pete Davidson.

"Tu nous manques énormément", écrit la chanteuse de 25 ans sur un selfie sombre de Mac Miller et elle, publié une première fois l'année dernière. Le week-end dernier, Ariana Grande a fait allusion à un autre ex-compagnon. La jolie brune a publié sur Instagram un selfie pris dans des toilettes. Elle affiche un bijou porté à l'annulaire gauche une bague d'amitié identique à celle de deux de ses copines, qui fait également office de suppléant à la bague de fiançailles que le comédien Pete Davidson lui avait offerte. Ariana et Pete ont rompu le 14 octobre dernier. La chanteuse le mentionne dans son nouveau single, thank u, next ("Merci, au suivant").

