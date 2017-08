Ariana Grande et l'attentat de Manchester : Des gros chèques pour les familles

Le 22 mai dernier, un attentat à la toute fin du concert d'Ariana Grande touchait la ville de Manchester, en Angleterre, faisant pas moins de 22 morts. Peu après, un grand spectacle de solidarité était organisé et l'organisme We Love Manchester Emergency Fund était chargé de récolter des fonds pour les familles des victimes. Ces dernières vont désormais toucher l'argent collecté.

Comme l'a dévoilé Sue Murphy, en charge de la levée de fonds, chaque famille ayant perdu un ou plusieurs proches touchera la somme de 324 000 dollars (environ 250 000 livres sterling). Jusqu'à présent, le We Love Manchester Emergency Fund a reçu 23 millions de dollars de dons, dont 13 millions récoltés rien qu'avec le concert d'Ariana Grande et de ses invités VIP. Les blessés pendant l'attentat ont d'ores et déjà touché un chèque : 57 personnes, ayant passé sept nuits ou plus à l'hôpital, ont ainsi touché 77 000 dollars et 96 autres personnes ayant passé entre une et sept nuits à l'hôpital, ont touché 4 500 dollars.

De l'argent est encore disponible pour certains des blessés qui pourraient avoir besoin de faire des examens supplémentaires ou de subir des opérations. "Nous allons désormais prendre le temps d'examiner de quelle manière nous allons distribuer le reste des fonds", a ajouté Sue Murphy à The Guardian.

Thomas Montet