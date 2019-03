Ariana Grande : La chanteuse a passé une soirée avec un de ses ex

Les ex-amants prépareraient-ils une nouvelle collaboration musicale ? Dans la soirée du 27 février 2019, Ariana Grande et son ancien petit ami Big Sean ont été aperçus ensemble à Los Angeles. Comme le rapporte TMZ, tous deux sont sortis du même studio d'enregistrement avant de quitter les lieux ensemble dans le véhicule du rappeur.

Pour rappel, les deux artistes avaient entamé une idylle à l'été 2014 avant de se séparer moins d'un an plus tard. La chanteuse aurait notamment mis fin à leur relation après que Big Sean a parlé de leur intimité dans sa chanson Stay Down. Depuis, chacun a connu d'autres romances : lui avec la chanteuse Jhene Aiko et Ariana Grande avec le défunt Mac Miller et l'humoriste Pete Davidson, avec qui elle s'était fiancée en juin dernier avant de rompre quatre mois plus tard.

Dans sa chanson Thank U, Next, issue de son dernier album, l'Américaine de 25 ans revient sur ses ex. Au sujet de Big Sean, elle y chante : "Je pensais finir avec Sean mais ça ne collait pas." Dans le clip parodiant le film Mean Girls, l'interprète s'affiche avec une ancienne photo de couple portant la mention : "Trop mignon, trop gentil (peux toujours l'avoir)." Un commentaire à prendre au premier degré ?