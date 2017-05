Ariana Grande : Le témoignage d'un père qui l'a motivée à remonter sur scène...

Lundi 22 mai, alors qu'elle venait d'interpréter ses plus grands tubes à l'Arena Manchester devant des milliers de ses fans, une attaque terroriste a causé la mort de 22 personnes et fait quelque 110 blessés. Ariana Grande, qui a choisi de rentrer chez elle au plus vite, s'est déclarée "brisée" sur les réseaux sociaux, allant même jusqu'à s'excuser pour le drame causé par le terroriste... Voyant de sa détresse, le père de trois adolescentes fans de la chanteuse de 23 ans, Patrick Millsaps, a décidé de prendre la parole et de s'exprimer.

Deux jours après l'attentat de Manchester, ce papa américain délivrait un message poignant : "Je suis le père de trois filles, une de 13 ans et deux de 12 ans. Donc, tu fais partie de la famille depuis des années. Après avoir lu un de tes posts sur Twitter l'autre nuit, j'ai peur de devoir te rappeler à l'ordre. Donc écoute et reçois cet amour d'un papa de plusieurs filles. Tu n'as pas à t'excuser de quoi que ce soit. Si un idiot avait été saoul et avait tué quelqu'un avec sa voiture près de ton hôtel à Manchester, est-ce que tu te serais sentie coupable ? (...) Tu vois, tu n'as pas à te sentir responsable pour les actions d'un lâche insensé qui a commis un acte malveillant près de toi."

"Quand et seulement quand, toi, tu seras prête, au nom de tous les pères qui aiment... euh... de toutes leurs filles qui aiment ta musique, CHANTE. La musique est le langage universel de la paix. (...) Mais commence par prendre soin de toi. Tes fans n'iront nulle part", finit par conclure Patrick Millsaps.

La réponse d'Ariana Grande ne s'est pas fait attendre : la belle brune a posté à son tour un long message annonçant qu'elle remonterait très prochainement sur scène, à Manchester, afin de récolter des fonds pour les victimes de l'attentat et leurs proches. Depuis, les choses se sont précisées, la chanteuse pourra compter sur la présence de Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Pharrell Williams, sa grande amie Miley Cyrus ou encore Usher et Niall Horan... Intitulé One Love Manchester, ce show sera organisé ce dimanche 4 juin au stade de cricket Emirates Old Trafford et sera retransmis en direct sur la chaîne britannique BBC.