Ariana Grande offre à sa grand-mère de 93 ans son 1er tatouage

De nombreuses stars partagent une passion pour le tatouage. Ariana Grande en fait partie. La chanteuse s'en est offert un nouveau et a inspiré sa grande-mère, qui a rendu hommage à son défunt mari.

Ce week-end, Ariana Grande était à New York. Elle a assisté, jeudi 6 décembre, à la soirée Billboard Women in Music, consacrée aux artistes féminins les plus influents de l'année. La chanteuse de 25 ans et ex-compagne du comédien Pete Davidson a également reçu la visite de son amie tatoueuse, Mira Mariah.

Ariana Grande était accompagnée de sa grand-mère, Marjorie. Les deux femmes se sont offert de nouveaux dessins, le premier pour la mamie de la star.