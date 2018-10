Ariana Grande : Sa vidéo souvenir de son ex Mac Miller, six mois avant sa mort

Ariana Grande se remémore tendrement ses moments passés au côté de son ex-compagnon Mac Miller.

Un mois et demi après la disparition brutale du rappeur de 26 ans, retrouvé mort le 7 septembre 2018 à son domicile de Studio City des suites d'une overdose apparente (les résultats toxicologiques seront connus d'ici à quelques semaines), la chanteuse de 25 ans a publié sur son compte Instagram une nouvelle vidéo souvenir de son ancien petit ami.

Sur les images en question, qui ont été capturées le 4 mars dernier, soit six mois avant la mort du regretté artiste, Mac Miller est vu vêtu d'un élégant costume noir, en train de peaufiner les derniers détails de sa tenue avec la mère et la grande-mère d'Ariana Grande. Ce soir-là, le couple se rendait à l'after party des Oscars organisée par Madonna à Los Angeles. Face à un écran de télévision qui retransmettait une interview d'Elton John, Mac Miller commente le costume du chanteur anglais, chic et excentrique en bordeaux et rose, paré de lunettes de soleil. "J'aurais dû porter ça ce soir", dit-il, avant de se tourner vers Ariana Grande et de lâcher un sourire en comprenant qu'elle le filmait.