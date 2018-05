Ariana Grande : Son chéri, atteint de troubles mentaux, pousse un coup de gueule

Pete Davidson, le nouveau compagnon de la chanteuse Ariana Grande, a fait des confidences touchantes dans sa story Instagram pour réagir aux commentaires sur sa relation amoureuse avec la jolie brune. Il se confie sur ses problèmes de santé et clame pouvoir vivre une belle histoire de coeur comme tout le monde !

Après les attaques contre Ariana Grande, accusée d'être la cause de l'arrestation de son ex-chéri Mac Miller, c'est au tour de Pete Davidson d'être lui aussi critiqué sur la Toile ! Le comédien de 24 ans, qui souffre de troubles de la personnalité borderline, a poussé un coup de gueule. "Normalement, je ne commenterais pas quelque chose comme ça parce que... je vous emmerde. Mais j'ai entendu beaucoup de 'les gens qui ont des troubles mentaux ne peuvent pas avoir de relations amoureuses'. Je veux juste vous faire savoir que c'est faux. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un problème mental qu'il ne peut pas être heureux et amoureux. Cela ne signifie pas non plus qu'il rend la relation toxique", a-t-il réagi.

Pete Davidson, qui combat aussi un problème d'addiction et souffre de la maladie de Crohn, dit qu'avoir consulté un spécialiste pour ses troubles a changé sa vie "pour le meilleur". Et le jeune comédien d'ajouter : "Je pense juste c'est que un truc de taré que de stigmatiser les gens comme fous et de dire qu'ils sont incapables de faire des choses que les autres font. Ce n'est pas leur faute et c'est une mauvaise manière de regarder les choses. Je peux paraître dingue mais au moins je suis conscient de cela et je n'ai pas peur d'être honnête sur le sujet et je ne me cache pas derrière un compte Twitter ou Instagram. J'écris simplement ce message car je veux que toute personne qui a une maladie sache que c'est un mensonge. (...) Il y a des gamins qui se tuent à cause de la maladie. Et putain ça fait froid dans le dos. (...) J'envoie de l'amour à tout le monde."

Thomas Montet