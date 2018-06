Ariana Grande : Son chéri confirme les fiançailles... Bientôt l'emménagement ?

Ce qui n'était qu'une rumeur tenace est désormais un fait avéré : Ariana Grande est bel et bien fiancée à Pete Davidson. Le comédien de 24 ans était l'invité du Tonight Show de Jimmy Fallon, mercredi 20 juin 2018, et il a confirmé la nouvelle.

Alors que l'animateur faisait remarquer au comédien qu'il n'était pas obligé de se fiancer à Ariana Grande – une habituée de l'émission – pour être invité, Pete Davidson a répliqué. "Mais je le croyais, moi ! J'ai l'impression d'avoir remporté un concours. C'est putain de génial, Jimmy. C'est génial. C'est amusant maintenant de marcher dans la rue parce que les autres mecs traversent et me tirent leur chapeau. (...) Un gars est même venu me voir pour me dire : 'Mec, tu m'as redonné espoir.'", a-t-il raconté. Une manière un peu indélicate d'exposer sa joie d'être en couple avec l'interprète de No Tears Left to Cry.

Pete Davidson, qui a récemment poussé un coup de gueule contre ceux qui lui reprochent sa relation avec Ariana Grande en raison de ses troubles mentaux, est totalement fou d'amour pour la chanteuse puisqu'il lui a déjà dédié deux tatouages ! Après les fiançailles, une rumeur relayée par TMZ voudrait que le couple emménage prochainement dans un appartement à New York estimé à... 16 millions de dollars.

Thomas Montet