Ariana Grande : Son ex-fiancé s'offre un rencard avec une très jolie brune...

Il n'aura pas fallu longtemps à Pete Davidson pour se remettre de son échec amoureux. En effet, pas question pour le comédien du Saturday Night Live de se laisser abattre après que son ex-chérie Ariana Grande l'a éconduit en octobre dernier au terme de quatre petits mois de fiançailles (et tout autant de temps de relation).

Alors que la chanteuse de 25 ans se montre très discrète et semble déterminée à se concentrer davantage sur sa carrière que sur sa vie amoureuse, elle dont le dernier tube Thank U, Next caracole en tête des classements, Pete Davidson, lui, prend du bon temps.

Comme le révèle mardi 11 décembre 2018 le site TMZ, l'humoriste américain a été aperçu lundi soir lors d'un dîner en tête à tête avec une très jolie brune au restaurant italien Carbone, à New York. L'histoire ne dit pas pour le moment s'il s'agissait d'une amie ou d'un rencard, mais l'ambiance tamisée et intime pourrait suggérer qu'il s'agit bien de la seconde option. C'est en tout cas la première fois que Pete Davidson est vu au côté d'une autre femme depuis sa rupture avec Ariana.

Mardi, la Page Six confirmait que le jeune homme de 25 ans était de retour dans l'univers des rendez-vous intimes. "Il a eu quelques rencards, mais rien de sérieux. Il essaye d'aller de l'avant et de mener une vie plus privée", a-t-on révélé. Il faut dire que les derniers mois n'ont pas été un long fleuve tranquille : malmené et harcelé sur les réseaux sociaux par les "fans" d'Ariana Grande, Pete Davidson avait été contraint de quitter les plateformes face à une telle violence.