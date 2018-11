Ariana Grande : Son frère Frankie est en couple avec deux hommes mariés !

Si sa célèbre soeur Ariana est malheureuse en amour – elle vient de rompre avec le comédien Pete Davidson –, Frankie Grande est, quant à lui, sur un petit nuage depuis plusieurs mois. Alors qu'il postait de temps en temps des photos de lui avec deux autres hommes, il a confirmé son ménage à trois à Us Weekly.

Frankie Grande, chanteur et starlette de la télé-réalité américaine (il a notamment participé à Celebrity Big Brother), fréquente donc un couple marié. Ses boyfriends ? Le docteur Mike Pophis et son mari l'avocat commis d'office et défenseur des droits de l'homme Daniel Sinasoh. Voilà déjà trois mois que le "trouple" s'est formé mais Frankie a confirmé la chose lors de la fête d'Halloween donnée par Bette Midler, à la fin du mois d'octobre 2018.

Le jeune homme, qui a plaisanté en disant que trois mois de relation "[équivalaient] à cinq ans dans le monde gay", a qualifié ses compagnons de "très intelligents". On ignore en revanche ce qu'en pense l'interprète de Dangerous Woman...