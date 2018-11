Ariana Grande : Son nouveau tube évoque tous ses ex et ce qu'elle pense d'eux...

Elle n'a pas apprécié que son ex-fiancé Pete Davidson (duquel elle s'est séparée le 14 octobre dernier après quatre mois de romance) ironise sur leur rupture dans un teaser de Saturday Night Live. Alors, trente minutes seulement avant la diffusion de l'émission de divertissement ce samedi 3 novembre 2018 sur NBC, Ariana Grande a pris tout le monde de court en sortant un tout nouveau single. Pour rappel, son dernier album, Sweetener, est sorti dans les bacs le 17 août.

Intitulée Thank u, next ("merci, au suivant" en VF), la nouvelle chanson évoque ses nombreux ex et les échecs de ses relations amoureuses. Ariana Grande y tire les leçons, bonnes ou mauvaises, de ces expériences qui l'ont fait grandir. Pete Davidson n'est donc pas le seul à être mentionné, puisque la chanteuse de 25 ans dédie aussi son morceau à Mac Miller, dont la mort soudaine, survenue en septembre suite à une overdose, l'affecte encore beaucoup. Le rappeur Big Sean (qu'elle avait fréquenté en 2014 et 2015) et le danseur Ricky Alvarez (avec lequel elle est sortie plusieurs mois entre 2015 et 2016) sont également cités.

"Je pensais finir avec Sean / Mais ça ne collait pas / J'ai écrit des chansons sur Ricky / Maintenant je les écoute et j'en ris / J'ai même failli me marier / Et pour Pete, je me sens très reconnaissante / J'aimerais pouvoir dire 'merci' à Malcolm / Parce que c'était un ange", chante-t-elle.