Ariana Grande : "Thank U, Next", le génial clip qui fait référence à tous ses ex

Ariana Grande revient en force avec son nouveau clip Thank U, Next, premier titre extrait de son cinquième album studio du même nom à paraître prochainement. Vendredi 30 novembre 2018, la chanteuse américaine a ainsi mis en ligne la vidéo de cette chanson qui fait référence à tous ses ex. De Big Sean au regretté Mac Miller (mort en septembre dernier d'une overdose), en passant par Pete Davidson avec lequel elle a rompu ses fiançailles en octobre, la jeune star de la pop mentionne tous ceux qui ont compté pour elle et se dit "reconnaissante" d'avoir tiré les leçons de ses romances passées.

Pour illustrer son clip, Ariana Grande a sorti l'artillerie lourde, proposant un mashup qui intègre plusieurs références à la culture populaire. Ainsi, pas moins de quatre films des années 2000 ont inspiré la vidéo. D'abord grimée en Regina George, la mean girl de Lolita Malgré Moi, la chanteuse de 25 ans (qui a d'ailleurs fait appel à l'acteur du film Jonathan Bennett pour une petite apparition) est ensuite vue dans la peau d'une pom-pom girl d'American Girls avant de s'afficher en rose avec un chihuahua (La Revanche d'une blonde). Un clin d'oeil au film 30 ans sinon rien a également été apporté...

Le clip est déjà un succès et a totalisé en quelques petites heures seulement pas moins de 38 millions de vues. Un beau virage pour celle qui a vécu une année compliquée et douloureuse. Ariana Grande a par ailleurs confirmé que la tournée de son album Sweetener (sorti en août dernier) sera combinée à Thank U, Next. Les dates américaines débuteront le 18 mars 2019.