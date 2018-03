Ariane Brodier affiche sa silhouette de rêve 2 mois après bébé !

À 38 ans, Ariane Brodier est devenue l'heureuse maman d'un petit garçon, fruit de ses amours avec son chéri le rugbyman Fulgence Ouedraogo. Depuis la naissance de son fils, dont le prénom n'a pas encore été révélé, le 21 janvier 2018, la comédienne a retrouvé sa ligne !

Sur Instagram, elle s'est en effet dévoilée bien amincie jeudi 29 mars 2018, soit deux mois après son accouchement. Sur le cliché, Ariane Brodier prend la pose debout en combinaison noire et escarpins assortis. La touche de folie de son look ? Une paire de lunettes à monture rouge. Une tenue qui met en valeur sa silhouette de rêve et ses jambes longilignes.