Ariane Brodier : Ce que la maternité a changé à sa vie

En janvier 2018, Ariane Brodier donnait naissance à son premier enfant, un petit garçon né de ses amours avec le rugby man Fulgence Ouedraogo. Complètement gaga, la comédienne ne se lasse pas de son nouveau rôle de maman et aime partager quelques instants de vie sur Instagram, tout en prenant soin de toujours cacher le visage de son "bébé tigre", dont le prénom n'a toujours pas été dévoilé.

Jeudi 12 juillet, elle a d'ailleurs donné la parole à ses abonnés en les laissant lui poser quelques questions. Entre des interrogations sur son retour sous la lumière des projecteurs, ses régimes ou encore sa nouvelle vie à Montpellier, Ariane Brodier était surtout questionnée sur ce que la maternité a changé dans son quotidien : "Je me sens enfin à ma place. Etre maman est la plus belle chose qui me soit arrivée. Ma famille, mon chéri, mon fils sont devenus ce qu'il y a de plus important. Les petits problèmes n'ont plus d'importance.", a-t-elle déclaré.

Quant à la meilleure et pire chose après être devenue maman, elle répond : "J'ai beau chercher, je ne vois pas de pire... La meilleure c'est de voir mon fils sourire."

Comblée, Ariane Brodier révèle également ne pas pas être contre l'idée d'avoir un deuxième enfant sans en dire plus... "J'espère !!!", écrit-elle en story instagram. Un souhait qu'elle avait déjà évoqué sur son blog quelques mois après avoir accouché.