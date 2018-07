Ariane Brodier : Comment elle a rencontré son chéri Fulgence Ouedraogo !

Folle amoureuse de son compagnon, le rugbyman Fulgence Ouedraogo, Ariane Brodier nage actuellement en plein bonheur. La comédienne a donné naissance à son premier enfant en janvier 2018. Gaga de son fils, elle parle régulièrement des joies de la maternité. Le 13 juillet 2018, elle a cette fois-ci fait des révélations sur sa relation avec son chéri.

Sur son compte Instagram, Ariane Brodier en a dit plus sur sa rencontre avec Fulgence Ouedraogo en répondant à une question d'un internaute. "Vous avez été des dizaines à me poser cette question, bande de petits curieux", a-t-elle commencé avant d'entrer dans le vif du sujet : "Mon attachée de presse et amie était dans sa classe."

Si Ariane Brodier ne donne pas plus de détails, son attachée de presse lui a certainement présenté Fulgence Ouedraogo. Quoi qu'il en soit, la comédienne de 39 ans est aujourd'hui totalement comblée avec l'homme de sa vie.