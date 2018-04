Ariane Brodier "en guerre pour perdre les derniers kilos"

Sur son blog, Ariane Brodier avait déjà évoque le sujet de sa perte de poids et du sport. La belle blonde de 38 ans avait expliqué qu'il était important pour elle de pratiquer des exercices physiques afin d'être bien dans son corps et dans sa tête : "Le sport aide à retrouver possession de son corps sans parler des kilos à perdre, il aide à libérer des endorphines et à remettre en place tout ce qui a été endommagé !"

"J'ai 4-5 kg à perdre et contrairement à ce qu'on me dit, ce n'est pas facile... Les derniers kilos sont les plus tenaces et je sais que si je ne les perds pas avant les 6 mois de mon fils, je risque de les garder à vie !", ajoutait-elle.