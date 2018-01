Ariane Brodier enceinte : Insomnies, douleurs... "Je n'en peux plus"

Ariane Brodier ne vit pas une fin de grossesse des plus agréables.

"J'EN PEUX PLUUUUUUUUUUUUUSSS", a-t-elle titré le dernier article de son blog. Bien qu'elle ait eu une "grossesse géniale" malgré "plein de petits maux", l'humoriste de 38 ans en a marre et l'a fait savoir. "Même si je n'ai pas pris beaucoup de poids, mon bidon me pèse et mon dos me fait souffrir", a écrit Ariane Brodier, enceinte de 37 semaines.

Et après avoir précisé qu'elle avait l'impression d'être à tout moment sur le point d'exploser, la future maman a confié que son fils ne naîtrait pas tout de suite : "Mon bébé est haut, mon col ouvert à 1 et je ne contracte pas... bref c'est pas pour demain ! Ma mère a accouché 1 semaine après terme pour ma soeur et moi, donc s'il y a un lien génétique, je ferai mon fils en Février !!!"

Afin de tenter d'accélérer le travail, la compagne du rugbyman Fulgence Ouedraogo fait deux heures de sport par jour. Et chaque après-midi, elle astique son logis. La bonne nouvelle, c'est que sa maison est propre. La mauvaise, c'est que le bébé ne semble pas vouloir descendre.

"Alors non, ce n'est pas grave, sauf que non je me repose pas puisque j'enchaîne les nuits blanches car à la fin on ne dort plus... on ne sait plus comment se positionner... Sur le côté, mon fils me donne des coups dans les côtes et sur le dos, j'ai l'impression d'être une tortue retournée, je peux plus trop bouger et quand j'arrive enfin à m'endormir, je ronfle tellement et que mon mec lui ne dort pas du tout (...). Du coup je dors assise... je suis beaucoup mieux, mais je dors pas", a-t-elle poursuivi. Elle relativise tout de même en se disant qu'elle n'a pas été alitée.

Et de conclure que, malgré ces petits soucis d'inconfort, elle n'a qu'une hâte : faire connaissance avec son petit garçon et s'assurer qu'il se porte bien : "Je pense beaucoup à sa santé. J'ai hâte qu'il soit là pour voir qu'il va bien. Car c'est mon obsession depuis le début, son état de santé... c'est sûrement à cause de mon passif [elle a fait des fausses couches, NDLR] même si toutes les mamans y pensent, moi, c'est exacerbé."

On lui souhaite que son bébé arrive vite et en parfaite santé !