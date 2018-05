Ariane Brodier: Enterrement de vie de jeune fille à Cannes avec Asia Argento

Clap de fin pour Sandra Sisley et sa fameuse terrasse Sandra & Co au Festival de Cannes 2018. Après la cérémonie de clôture, marquée par la Palme d'or remis au film japonais Une affaire de famille, l'épouse de Tomer Sisley a accueilli ses derniers invités le temps d'une ultime soirée jusqu'au bout de la nuit.

Pour cette soirée spéciale de fermeture, Sandra a accueilli Benjamin Belin alias "sa Ben", le spécialiste des nuits parisiennes et créature de Say Who, pour fêter dignement son anniversaire, ainsi qu'Ariane Brodier et ses amies pour un enterrement de vie de jeune fille. Ravissante à souhait et canon dans une robe verte, la jeune maman a offert son joli sourire à notre photographe, avant de retrouver notamment Laurie Cholewa.

On a également croisé Hugo Clément, l'actrice et chanteuse Aurelia Khazan, ainsi qu'une prestigieuse invitée, l'actrice Asia Argento, qui quelques heures plus tôt, prenait son courage à deux mains pour offrir un court discours mémorable et bouleversant en pleine cérémonie de clôture, révélant avoir été violée à Cannes par Harvey Weinstein.