Ariane Brodier "épuisée et énervée" : Son bébé ne dort pas !

Ariane Brodier continue à partager les joies et les peines de sa vie de maman. Dernier sujet en date posté sur son blog ? Le (peu de) sommeil de bébé, né le 21 janvier dernier.

La compagne de Fulgence Ouedraogo a expliqué dans un premier temps que ses proches lui ont conseillé de dormir autant qu'elle le pouvait avant la naissance de son fils. Mais elle s'est dit qu'elle "gérerait bien la venue de bébé" et que se reposer "ne servirait à rien". Erreur monumentale !

"Je me suis trompée, je suis crevée. Les nuits blanches ont gagné", a admis Ariane Brodier. Après quoi, elle a révélé que son fils ne dormait que très peu la nuit et que son rythme pour manger ne lui permettait pas de bien se reposer : "Il se réveille la nuit (...). A 3 semaines, il a une phase de croissance importante et besoin de téter toutes les 2 heures. En sachant qu'il reste 1h30 sur moi, j'ai que 30 mins de dodo entre chaque tétées... Sauf qu'une fois la tétée terminée il faut tenir mon bébé droit et le faire roter car il a des problèmes de reflux (...). Bref mes nuits sont quasi inexistantes, surtout dans la phase 00h-6 heures."

L'humoriste de 38 ans pourrait dormir dans la journée, moment où son fils roupille le plus, afin de retrouver des forces. Mais elle en profite pour réaliser toutes les tâches domestiques dont elle ne peut pas s'occuper quand son enfant n'est pas dans les bras de Morphée.

"Ce manque de sommeil se répercute sur mes cernes, mon humeur et ma maladresse je ne fais que des bêtises, je fais tout tomber, je casse tout... Du coup je suis encore plus énervée... Comment ce petit être peut être si paisible en journée est si actif la nuit ??? C'est horrible d'entendre son bébé pleurer pendant des heures et se sentir impuissante ! Mais c'est le lot de toutes les mamans malheureusement... J'espérais que mon bébé aime se coucher tôt et se lever tôt comme maman mais non, lui son truc c'est s'éclater toute la nuit... et le matin c'est moi qui a une tête éclatée", a-t-elle conclu son article.