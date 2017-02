Ariane Brodier folle de son rugbyman, déclaration d'amour en bikini

Leur belle histoire a débuté en 2016, et la flamme brûle toujours autant en 2017 entre Ariane Brodier et Fulgence Ouedraogo. La preuve avec la nouvelle déclaration d'amour de la belle animatrice et humoriste de 37 ans adressée à son homme, le rugbyman capitaine de Montpellier, à l'occasion d'une escapade en couple à l'Île Maurice.

Partie quelques jours sous les tropiques, Ariane Brodier a profité d'un instant de détente à la plage pour adresser un tendre message à son compagnon. Canon en bikini rouge, arborant une divine silhouette, Ariane Brodier se laisse aller et s'épanche. "Courir vers lui .... @fufuouedraogo ... je serai toujours dans tes pas je te suivrai partout ,même si la route est longue j'en ai trouvé le sens #love #mauritius #happy #him #mylife #kooples", a-t-elle partagé sur sa page Instagram.