Ariane Brodier, jeune maman folle amoureuse de Fulgence : "Tu as changé ma vie"

Le 21 janvier dernier, Ariane Brodier et son compagnon Fulgence Ouedraogo accueillaient un petit garçon dont on ignore encore le prénom. Un bonheur qui n'a fait que renforcer l'amour au sein de ce couple déjà très soudé !

Jeudi 22 mars 2018, la comédienne de 38 ans très connectée a d'ailleurs tenu à s'adresser à son amoureux via ses réseaux sociaux. "Nous sommes le 22 mars, notre histoire a commencé il y a 2 ans aujourd'hui. 2 ans que tu as changé ma vie... Quel beau chiffre que le 2 pourtant depuis 2 mois nous ne seront plus jamais 2... car toi plus moi = 3. Je t'aime @Fufuouedraogo", a indiqué la jolie blonde sur Instagram.

De son côté, son chéri lui a offert un énorme bouquet de fleurs.