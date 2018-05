Ariane Brodier : La jeune maman sublime au naturel, fait l'unanimité !

Ariane Brodier n'a pas peur de se dévoiler sans filtre. Samedi 5 mai 2018, c'est souriante et au naturel que l'humoriste de 39 ans a posé. Et elle n'a pas tardé à dévoiler la photo à ses abonnés, sur Instagram. "#selfie #nomakeup #nofilter #justhappiness.... un samedi soir sur la terre !", l'a-t-elle légendée. Un cliché qui a fait sensation.

Nombreux sont en effet ses abonnés à avoir salué son geste et assuré qu'elle était sublime. "Belle à l'extérieur et à l'intérieur !", "Encore plus belle au naturel", "Ça c'est l'amour tu rayonnes", a-t-on notamment pu lire parmi les nombreux commentaires. Des compliments qui donneront davantage le sourire à Ariane Brodier.