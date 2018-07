Ariane Brodier : Le visage de son fils dévoilé pour la première fois

Le 21 juillet 2018 était une date particulière pour Ariane Brodier. Ce jour-là, son compagnon Fulgence Ouedraogo fêtait ses 32 ans et leur fils (dont on ignore toujours le prénom), né en janvier dernier, fêtait quant à lui ses 6 mois. A cette occasion, l'humoriste de 39 ans a commandé un beau gâteau sur lequel on peut admirer le sportif tenant sa merveille dans les bras.

Un dessert qu'Ariane Brodier a dévoilé à ses abonnés en postant une photo. Pour la première fois, on peut donc apercevoir légèrement le visage de leur bébé car il apparaît de profil. "Aujourd'hui je fête les amours de ma vie... le père le plus formidable de la planète et le bébé le plus adorable du monde... et oui ceci est un gâteau !! Le 21 est depuis vous mon jour porte bonheur... Happy 32 ans, happy 6 mois mes hommes @fufuouedraogo #bebetigre", a-t-elle légendé sa tendre publication.