Ariane Brodier, maman de deux bébés : "J'ai eu un parcours compliqué"

Alors que son fils est âgé de 15 mois, Ariane Brodier a accouché de son deuxième enfant, une petite fille dont le prénom n'a pas été révélé, le 24 avril 2019. Maman de deux enfants en bas âge, la comédienne de 40 ans publie Rock Mama, son livre dans lequel elle livre son expérience. À cette occasion, elle s'est exprimée sur son rapport à la maternité sur le plateau des Maternelles (France 5) ce vendredi 24 mai 2019.

"Être enceinte, c'est un tour de magie. Les tours de magie ne marchent pas forcément. Parfois, on fait des fausses couches, parfois c'est compliqué. Justement, moi j'ai eu un parcours compliqué avant d'avoir mes deux bébés, confie Ariane Brodier qui a fait plusieurs fausses couches. On est toutes pareilles. On a tendance à mettre autour de la grossesse quelque chose de très magique même un peu mièvre (...). En fait, c'est compliqué de devenir maman. Ce n'est pas un parcours toujours évident."

Mais avant de rencontrer ces problèmes, dans son inconscient, la maternité n'était pas une question : "Petite, je rêvais d'avoir un château, de savoir voler... Mais jamais je n'ai rêvé d'avoir des enfants parce que, pour moi, c'était quelque chose de normal."

Aujourd'hui, l'amoureuse du rugbyman Fulgence Ouedraogo est consciente de la chance qu'elle a d'avoir pu donner la vie à deux reprises. "La maternité m'a transcendée", lance-t-elle. Et de poursuivre : "C'est tellement magique ce qu'il se passe dans le corps. Sentir son enfant, donner la vie... J'ai été vraiment époustouflée par ce que j'arriver à faire. Pendant neuf mois, on loue notre corps, plus rien ne nous appartient (...). Donner la vie, c'est juste magique !"

De tendres confidences de la part de l'heureuse maman qui publiera le 20 juin prochain son livre Rock Mama. Rappelons que l'ouvrage est dès à présent disponible en précommande.